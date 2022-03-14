العاصفة الأعنف لهذا العام: "غريتا" مستمرة وستصعد.. ولكن الطقس سينقلب والحرارة إلى 25 في هذا الموعد

لا يزال لبنان تحت تأثير المنخفض الجوي "غريتا" أو "اللؤلؤة" المصحوب برياح شمالية قطبية المنشأ يضرب لبنان ويستمر في الأيام المقبلة مع اشتداد البرودة يومي الاثنين والثلاثاء فيما الثلوج تطال الجبال المتدنية.

ومن المتوقع ان الرياح القطبية بالانحسار التدريجي يوم الأربعاء.

وفي هذا الإطار، أشارت صفحة "الأرصاد الجوية في لبنان" إلى ان العاصفة الثلجية الأعنف لهذا العام تستمر والثلوج يوم الثلاثاء 15 آذار ويوم الأربعاء 16 آذار سوف تلامس ارتفاع 100 متر شمالاً و 300 متر جنوباً وتتراكم اعتبارا من 500 متر ويتشكل الجليد على ارتفاع 400 متر في جميع مناطق لبنان بسبب انخفاض كبير ايضاً على درجات الحرارة.

من جهتها، أشارت صفحة Lebanon Weather Forecast على حسابها على "فيسبوك" إلى "أنّنا سنشهد تدنّي إضافيّ خلال الأيّام المُقبلة على درجات الحرارة ممّا سينعكس علينا مزيد من البرد القارس وتساقط للثلوج من إرتفاع 500م دون تراكم صباح يوم الثلاثاء 15 آذار 2022.

أمّا الدفء والطقس الربيعيّ نبدأ بالشعور به يوم الأحد 20 آذار ليستمرّ ويزيد يوم الإثنين 21 آذار مع درجات حرارة تُلامِس 25 ساحِلاً.