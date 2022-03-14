لبنان

موقف ميقاتي الانتخابي يعلن في الساعات المقبلة، والاولوية الحكومية نزاهة الانتخابات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-03-2022 | 02:00
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تتجه الانظار الى الموقف الذي سيتخذه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من موضوع الانتخابات النيابية المقبلة، ترشيحا واقتراعا، مع اقتراب موعد اقفال باب الترشح منتصف ليل الثلاثاء- الاربعاء.

ومن شأن الموقف الذي سيتخذه الرئيس ميقاتي أن يحدد اتجاهات المعركة الانتخابية، لا سيما في طرابلس والشمال، وأن يرسم صورة واضحة لمسار العملية الانتخابية برمتها.

وكان اللافت في الساعات الماضية تكثيف الرئيس ميقاتي اجتماعاته ولقاءاته، قبيل اعلان موقفه،وقد تركزت هذه اللقاءات على البحث في احتمالات الترشح او عدمه، والانعكاسات المرتقبة لاي من الخطوتين.

وتقول مصادر معنية "إن رئيس الحكومة الذي يحرص على التشاور مع  مختلف القيادات سيكون موقفه محكوما بمنطلقات وقناعات شخصية، مشددة على"أن ميقاتي، يشدد إمام المتصلين به على أهمية مشاركة الجميع في عملية الاقتراع، وعدم اللجوء الى المقاطعة".

وتشدد المصادر " على ان اولوية رئيس الحكومة في هذا الملف هي نجاح الحكومة في ادارة هذا الاستحقاق الاساس، بنزاهة وشفافية وحياد، لما يمثله داخليا من ارادة جامعة لدى الغالبية الساحقة من اللبنانيين، وخارجيا من شرط اساسي لدعم لبنان.

المصدر: لبنان 24

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