"التيار"... تخبّط في جزين وعكار والمتن

تلافيًا لأي تباين بين قيادة "التيار الوطني الحر" ورئيس الجمهورية، فضّل رئيس "التيار" النائب جبران باسيل ضمّ كل من النائب زياد اسود (من حصّته) والنائب السابق أمل ابو زيد (من حصّة الرئيس عون) في لائحة واحدة عن المقعدين المارونيين في دائرة صيدا – جزين.

وهذا الأمر سيقود حتمًا إلى "حرب" داخل "التيار" على الأصوات التفضيلية، وكذلك إلى حسم مسألة عدم التحالف مع حركة "أمل"، التي ترشّح النائب ابراهيم عازار عن أحد هذين المقعدين.

ويعتقد خبراء في العملية الإنتخابية أن "الحرب" بين مناصري كل من اسود وأبو زيد في الأصوات التفضيلية ستفضي إلى فوز عازار وإلى خسارة إمّا أبو زيد وإما أسود، مع ما سيؤّثر ذلك أيضًا على إمكانية فوز مرشح "التيار" عن المقعد الكاثوليكي سليم خوري.

وهذا التخبّط سينعكس أيضًا في كل من دائرتي عكار والمتن حيث لـ"التيار" أكثر من مرشح. (في عكار أسعد درغام وجيمي جبور، وفي المتن ابراهيم كنعان وإدي معلوف والياس أبو صعب).