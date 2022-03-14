لبنان

"التيار"... تخبّط في جزين وعكار والمتن

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
14-03-2022 | 02:30
A-
A+
Doc-P-930509-637828421514309222.jpg
Doc-P-930509-637828421514309222.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تلافيًا لأي تباين بين قيادة "التيار الوطني الحر" ورئيس الجمهورية، فضّل رئيس "التيار" النائب جبران باسيل ضمّ كل من النائب زياد اسود (من حصّته) والنائب السابق أمل ابو زيد (من حصّة الرئيس عون) في لائحة واحدة عن المقعدين المارونيين في دائرة صيدا – جزين

وهذا الأمر سيقود حتمًا إلى "حرب" داخل "التيار" على الأصوات التفضيلية، وكذلك إلى حسم مسألة عدم التحالف مع حركة "أمل"، التي ترشّح النائب ابراهيم عازار عن أحد هذين المقعدين

ويعتقد خبراء في العملية الإنتخابية أن "الحرب" بين مناصري كل من اسود وأبو زيد في الأصوات التفضيلية ستفضي إلى فوز عازار وإلى خسارة إمّا أبو زيد وإما أسود، مع ما سيؤّثر ذلك أيضًا على إمكانية فوز مرشح "التيار" عن المقعد الكاثوليكي سليم خوري

وهذا التخبّط سينعكس أيضًا في كل من دائرتي عكار والمتن حيث لـ"التيار" أكثر من مرشح. (في عكار أسعد درغام وجيمي جبور، وفي المتن ابراهيم كنعان وإدي معلوف والياس أبو صعب)

 

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:51 | 2022-03-14
05:44 | 2022-03-14
05:43 | 2022-03-14
05:39 | 2022-03-14
05:23 | 2022-03-14
05:22 | 2022-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website