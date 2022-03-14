لبنان

مفاجأة انتخابات زحلة تكشف الثلاثاء

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
14-03-2022 | 02:45
A-
A+
Doc-P-930511-637828423906829562.JPG
Doc-P-930511-637828423906829562.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

مع تبلور اللوائح الانتخابية قبيل إقفال باب الترشيح للإنتخابات النيابية ، علم أن مفاجأة زحلة الثلاثاء قد  تكون ترشُح الوزير السابق مستشار رئيس الجمهورية سليم جريصاتي عن المقعد الكاثوليكي على لائحة تحالف حزب الله و"التيار الوطني الحر" .

وأشارت المصادر الى أن الحزب يرحب جداً بهذا الترشح، إذا حصل من أجل تدعيم اللائحة بشخصياتٍ ذات وزنٍ سياسي وأكاديمي".

في المقابل قالت مصادر مطلعة ان انسحاب النائب عاصم عراجي من الاستحقاق الانتخابي كانت له تبعات كثيرة على واقع الانتخابات النيابية المقبلة في دائرة زحلة، اذ اعاد عراجي، من خلال خطوته هذه، خلط الاوراق والتحالفات بشكل كبير جدا.

واشارت المصادر الى ان خطوة عراجي وبعيدا عن اسبابها ادت الى سلسلة من الاتصالات بين شخصيات واحزاب سياسية في زحلة تسعى الى عقد تحالفات في ما بينها او بدء حوار سريع من اجل احتواء تأثيرات غياب المرشح السني الابرز في الدائرة.

 

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:51 | 2022-03-14
05:44 | 2022-03-14
05:43 | 2022-03-14
05:39 | 2022-03-14
05:23 | 2022-03-14
05:22 | 2022-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website