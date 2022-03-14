مفاجأة انتخابات زحلة تكشف الثلاثاء

مع تبلور اللوائح الانتخابية قبيل إقفال باب الترشيح للإنتخابات النيابية ، علم أن مفاجأة زحلة الثلاثاء قد تكون ترشُح الوزير السابق مستشار رئيس الجمهورية سليم جريصاتي عن المقعد الكاثوليكي على لائحة تحالف حزب الله و"التيار الوطني الحر" .

وأشارت المصادر الى أن الحزب يرحب جداً بهذا الترشح، إذا حصل من أجل تدعيم اللائحة بشخصياتٍ ذات وزنٍ سياسي وأكاديمي".

في المقابل قالت مصادر مطلعة ان انسحاب النائب عاصم عراجي من الاستحقاق الانتخابي كانت له تبعات كثيرة على واقع الانتخابات النيابية المقبلة في دائرة زحلة، اذ اعاد عراجي، من خلال خطوته هذه، خلط الاوراق والتحالفات بشكل كبير جدا.

واشارت المصادر الى ان خطوة عراجي وبعيدا عن اسبابها ادت الى سلسلة من الاتصالات بين شخصيات واحزاب سياسية في زحلة تسعى الى عقد تحالفات في ما بينها او بدء حوار سريع من اجل احتواء تأثيرات غياب المرشح السني الابرز في الدائرة.