لبنان

اللحوم الى ارتفاع...هكذا سيصبح سعرها!

Lebanon 24
14-03-2022 | 02:11
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أكد رئيس نقابة تجار اللحوم جوزيف الهبر أنه "إذا توافرت اللحوم وقام مصرف لبنان بدعم التجار فلن يصل سعر اللحم إلى 500 ألف بل إلى 300 أو 350 ألف ليرة".

وشدد الهبر في حديث لـ"صوت كل لبنان"، على "اننا لا نملك ثروة حيوانية ونعتمد على الاستيراد".
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