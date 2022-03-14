لبنان

مرشح جبيلي مستشار سابق... وهذه هي تداعيات التحالفات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-03-2022 | 03:15
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تبّين أن من بين المرشحين إلى المقعد الشيعي في دائرة كسروان – جبيل مرشحّ كان مستشارًا لوزير مسيحي تولىّ حقيبة أساسية في العام 2015، وهو لا يزال على علاقة متينة معه مما يسهّل تركيب لائحة مشتركة بين التيار الذي يرأسه الوزير والحزب الذي ينتمي إليه المرشح

الى ذلك، بدا يتضح تموضع المرشحين الجُبيليين على هذا المقعد، وخاصةً بعدما حُسم التحالف بين حزب الله و"التيار الوطني الحر ".

وفي هذا السياق عُلم أن المرشح الشيعي الجدي ربيع عواد سوف ينسحب من المعركة الإنتخابية لصالح مرشح مقرّب منه جداً وهو محمد حيدر أحمد الذي من المؤكد أنه سيكون على لائحة النائب فريد هيكل الخازن .

المصدر: لبنان 24

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