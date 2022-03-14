شريم ليست من ضمن الـ 17 مرشحًا

إستغربت مصادر إعلامية واكبت آلية التعيينات لأعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان الستة، التي إقترحها وزير الإعلام السابق ملحم الرياشي طرح إسم الوزيرة السابقة غادة شريم لتولي منصب رئاسة مجلس إدارة التلفزيون.

وعلى اساس هذه الآلية تم يومها تعيين لجنة تضمّ كلًا من الوزير الرياشي ووزيرة الدولة للشؤون الإدارية عناية عز الدين ورئيسة مجلس الخدمة المدنية فاطمة الصايغ لمقابلة شفهية مع الذين تقدّموا بطلبات الترشح لمنصب مدير عام تلفزيون لبنان، والذين بلغ عددهم 138 لهذا الموقع.

ورسا الخيار يومها على ثلاثة مرشحين امتُحنوا، كما باقي المرشّحين، أمام اللجنة بعد وصول 17 مرشّحاً إلى ما قبل التصفيات النهائية، ولم تكن الوزيرة شريم التي تقدّمت بطلب الترشح من ضمن هؤلاء الـ 17.