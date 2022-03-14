تغريدة لافتة لـ"جنبلاط"...هذا ما قاله عن ملف الكهرباء!

غرّد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر "تويتر": "يبدو ان هذه الحكومة او بعض اركانها قررت التعتيم الكامل على ملف الكهرباء بعد الوعود حول الغاز المصري والكهرباء الاردنية. لكنها تصر على سلعاتا. وهذه الحكومة مررت بالتراضي التعهد الجديد لمرفأ بيروت ورفعت استملاكات شاسعة تعود الى الصالح العام وتناست بالكامل البطاقة التموينية".

يبدو ان هذه الحكومة او بعض اركانها قررت التعتيم الكامل على ملف الكهرباء بعد الوعود حول الغاز المصري والكهرباء الاردنية .لكنها تصر على سلعاتا .وهذه الحكومة مررت بالتراضي التعهد الجديد لمرفأ بيروت ورفعت استملاكات شاسعة تعود الى الصالح العام وتناست بالكامل البطاقة التموينية #لبنان pic.twitter.com/xz5j05XwC1 — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) March 14, 2022