ضاهر عن 14 آذار: ‏يا ليت المشهد يتكرّر من أجل تحرير لبنان

قال النائب ميشال ضاهر انه في ⁧"‫١٤ آذار‬⁩ نتذكّر جميع الشهداء، وأسفنا على رحيلهم بقدر أسفنا على الآمال التي خابت"، مضيفاً: ‏يا ليت المشهد يتكرّر من أجل تحرير لبنان من وصايته الجديدة، من أجل النهوض بالبلد، ومن أجل الوقوف خلف بندقيّة الجيش اللبناني وحدها.