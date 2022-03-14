لا أزمة غاز في لبنان... هذا ما كشفه أمين سر نقابة موزعي الغاز!

في ظل الحديث عن اضراب وازمة غاز في الايام المقبلة، أكد أمين السّر والاعلام في نقابة موزعي الغاز جان حاتم في حديث لنقطة عالسطر ان مادة الغاز متوفرة ولا توجد ازمة، داعيًا الناس الى عدم الهلع واللجوء الى تخزينها.وقال:" هدفنا تأمين المواد الاساسية ونحن نغطي 90% من الاراضي اللبنانية، واليوم نحن بظرف استثنائي وسنستعمل الاحتياطي الموجود لدينا وهو يكفي ليومين ".وتابع:" نحن ضد الاضرابات والغاز لن ينقطع، وعلى وزارة الاقتصاد ملاحقة المحتكرين".أما نقيب مالكي ومستثمري معامل تعبئة العاز المنزلي في لبنان انطوان يمين، فقال للبرنامج عينه: "دعينا الى جمعية عمومية، ونحن نؤمن 70% من حاجة السوق، أما الغاز فهو متوفر ولن ينقطع، ومشكلتنا مع وزارة الاقتصاد التي لم تلحظ جعالتنا، فهناك مؤامرة وشركات مستوردة لديها معامل".واضاف:" نحن مع المواطنين وننتظر تحديد موعد لنا مع وزير الطاقة، وتحسن الظروف المناخية لتحديد موعد لعقد الجمعية العمومية، نحن ندفع ثمن بضاعتنا بالدولار ونطلب بأن تكون على سعر صيرفة".من جهته، قال رئيس نقابة موزعي الغاز بالجملة والمفرق في لبنان عبد الهادي العبيدي في حديث للبرنامج عينه: "لا توجد ازمة ومعالجة الامور تكون عن طريق دراسات تقدم للوزارات المعنية، والوزارة هي على تواصل وتقارب مع الجميع