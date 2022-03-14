لبنان

سرقة كابلات أعمدة الإنارة وسحبها من تحت الأرض في هذه المنطقة

Lebanon 24
14-03-2022 | 03:52
A-
A+
Doc-P-930544-637828483602664226.jpeg
Doc-P-930544-637828483602664226.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اقدم مجهولون على سرقة كابلات أعمدة الإنارة وسحبها من تحت الأرض على طريق عام منجز - فريديس في عكار وفروا الى جهة مجهولة، وفق مندوبة "لبنان 24".
 
مواضيع ذات صلة
سرقة اعمدة الهاتف والكهرباء من محيط هذه البلدة!
lebanon 24
14/03/2022 11:58:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"الرد اللبناني" على الورقة العربية شبه منجز: اقتباس من البيان الوزاري للحكومة
lebanon 24
14/03/2022 11:58:49 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة قتل حصلت داخل مجبل باطون على طريق منجز في عكار... هذه تفاصيلها
lebanon 24
14/03/2022 11:58:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: هناك عزيمة خليجية لتوحيد الصف والحفاظ على المنجزات (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
14/03/2022 11:58:49 Lebanon 24 Lebanon 24

منجز

اعمدة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:51 | 2022-03-14
05:44 | 2022-03-14
05:43 | 2022-03-14
05:39 | 2022-03-14
05:23 | 2022-03-14
05:22 | 2022-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website