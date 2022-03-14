لبنان

"المستقبل" بذكرى 14 آذار: سنواصل المقاومة من أجل تحرير لبنان من الهيمنة الإيرانية

Lebanon 24
14-03-2022 | 03:53
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صدر عن "تيار المستقبل" البيان الآتي:

وُلد 14 آذار 2005 من رحم 14 شباط 2005.

رحم الله الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي فجرت دماؤه ثورة الأرز، وأزهرت، بإرادة اللبنانيين الأحرار، "ربيع بيروت"، بالتقاء الإرادة الإسلامية – المسيحية على تحرير لبنان من الوصاية السورية ونظامها الأمني، وتسطير ملحمة شعبية استتثنائية ستبقى محفورة في حروف من ذهب في تاريخ لبنان الحديث.

أهم ما في هذا اليوم التاريخي، أنه صناعة لبنانية وطنية بامتياز، جاء بعد يوم 8 آذار، الذي تجمعت فيه قوى "شكراً سوريا الأسد"، لمحاولة الالتفاف على جريمة اغتيال رفيق الحريري ورفاقه.

لن ننسى هذا اليوم التاريخي الذي سيبقى محفوراً في وجدان اللبنانيين، يوماً لـ"لبنان أولاً"، الشعار الذي اطلقه الرئيس سعد الحريري وحماه لسنوات طويلة من غدر الخصوم وطمع المقربين، وحرر البلاد من أسر الوصاية، واعاد لاحزاب وقيادات اعتبارها ووجودها بعد مسار طويل من النفي والسجن والقمع ومحاولات الالغاء.

 ولن ننسى قافلة شهداء "ثورة الأرز" الذين دفعوا حياتهم ثمناً للدفاع عن لبنان وهويته العربية، وسنواصل، مع كل اللبنانيين الأحرار، المقاومة السياسية السلمية المدنية من أجل تحرير لبنان من الهيمنة الإيرانية، وسنستمر في النضال على دورب المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من أجل تحقيق العدالة، بعد أن كشفت لكل اللبنانيين والعرب والعالم حقيقة من اغتال رفيق الحريري ورفاقه، وما زالت ماضية في عملها لكشف حقيقة باقي الاغتيالات.
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