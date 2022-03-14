وزير الأشغال يدعو لعدم سلوك الطرق الجبلية دون سلاسل معدنية

أكد وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه أن آليات وزارة الاشغال العامة والنقل تعمل على مختلف الأراضي اللبنانية لفتح الطرق، طالبا التعاون من الجميع ادارات وأفراد وعدم سلوك الطرق الجبلية دون سلاسل معدنية حفاظا على سلامتهم وتسهيلا للتنقل.