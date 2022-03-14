لبنان

وزير الأشغال يدعو لعدم سلوك الطرق الجبلية دون سلاسل معدنية

Lebanon 24
14-03-2022 | 04:01
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أكد وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه أن آليات وزارة الاشغال العامة والنقل تعمل على مختلف الأراضي اللبنانية لفتح الطرق، طالبا التعاون من الجميع ادارات وأفراد وعدم سلوك الطرق الجبلية دون سلاسل معدنية حفاظا على سلامتهم وتسهيلا للتنقل.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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علي حميه

الجبال

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