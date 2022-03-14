جديد أسعار المواد الغذائيّة في السوبر ماركات.. هكذا ستصبح

قال نقيب أصحاب السوبر ماركت نبيل فهد إن "الحلّ للرجوع عن القرار الأخير الذي يفرض على المستهلك دفع نصف الفاتورة نقداً، يكمن في مسارين: الاول ان يسمح مصرف لبنان للسوبرماركات باستخدام الاموال من البطاقات المصرفية لشراء المواد، اما المسار الثاني فهو ان تتراجع باقي القطاعات عن قرار عدم قبض الاموال باستخدام هذه البطاقات كي تتوزع على القطاعات كافة وليس فقط على السوبرماركات".

وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، أكد فهد أن " السوبرماركات قد تصل الى مرحلة عدم قبول الدفع بالبطاقات المصرفية في الايام المقبلة في حال لم يتم إيجاد حلّ لهذه الازمة"، معتبراً ان "الموطن والسوبرماكات هم ضحايا شدّ الحبال بين الحكومة والمصرف المركزي".