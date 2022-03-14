لبنان

حراك المتعاقدين: لماذا تصمت أحزاب السلطة عن حجز 40% من رواتب المعلمين والموظفين؟

Lebanon 24
14-03-2022 | 04:14
A-
A+
Doc-P-930552-637828497566694577.jpg
Doc-P-930552-637828497566694577.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دان "حراك المتعاقدين" في بيان، "تآمر جمعية المصارف بغطاء من حاكم مصرف لبنان القرار العدواني  بحجز 40 في المئة من قيمة كل راتب وكل حوافز أو تقديمات شهرية على المعلمين متعاقدين وملاكا وموظفين".

وسأل : "نستغرب صمت العديد من أحزاب السلطة الموزعة والمتحاصصة على الوزارات ومفاصل الدولة، وحتى حاكمية مصرف لبنان ونواب الحاكم. ورغم وجودها وتغلغلها تراها صامتة مطبقة كأن فوق رؤوسها الطير وكأن المعلمين الذين تدعي انها تدافع عنهم وتدعمهم وتضع كل ثقلها لإيصالهم  إلى  النقابات، لا يعنون لها شيئا، وتتخلى عنهم، تاركة جمعية المصارف والحاكم  بأمر الله المصرفي، يتحكم برقاب العباد مانعا حق المعلمين والموظفين برواتبهم  وحوافزهم في هذه الظروف الحياتية الصعبة المميتة".

أضاف: "كيف يقبل العقل والضمير أن ينتظر معلما متعاقدا مستحقات تدريسه من بداية العام الدراسي  ويقبضها في شهر آذار عن ستة أشهر خلت، ثم عندما يذهب ليقبضها  ويسدد ديونه المتوجبة عليه طيلة الأشهر الستة تلك التي لم يكن يقبض فيها أي راتب، يأتي مصرفه ليحجز عليها ويعطيه منها نسبة محددة لا تعدل في قيمتها كلفة تنقله إلى المصرف وكلفة ملء خزان سيارته بالوقود النووي".
ودعا البيان حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف  إلى "الاسراع في وقف هذا التدبير قبل أن نلجأ إلى تدابير الجميع في غنى عنها". 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:51 | 2022-03-14
05:44 | 2022-03-14
05:43 | 2022-03-14
05:39 | 2022-03-14
05:23 | 2022-03-14
05:22 | 2022-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website