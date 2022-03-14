لبنان

ميقاتي يجتمع مع وفد عراقي لبحث التعاون بين لبنان والعراق بالمجال الصناعي

Lebanon 24
14-03-2022 | 04:09
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يجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في السراي الكبير في هذه الأثناء مع وفد عراقي، للبحث في اتفاقية التعاون المشترك بين لبنان والعراق في المجال الصناعي، وذلك في حضور وزير المال يوسف خليل، وزير الصناعة جورج بوشكيان وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، وزير الزراعة عباس الحاج حسن.  
ويضم الوفد العراقي مستشار رئيس الوزراء العراقي الدكتور علاء الساعدي، رئيس الدائرة العربية في وزارة الخارجية الدكتور أسامة الرافعي، مدير عام الاستشارات في البنك المركزي العراقي الدكتور مازن صباح أحمد، مدير عام المحاسبة سحر هادي، خبير البنك المركزي العراقي علي عاطف موسى والسفير العراقي حيدر شياع البراك.
ويشارك في الاجتماع النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين وسفير لبنان في العراق علي الحبحاب .
 
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