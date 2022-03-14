لبنان

بـ"الجرم المشهود".. هكذا أوقعت "المعلومات" بمروّجي مخدرات

Lebanon 24
14-03-2022 | 04:15
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقة العامة البلاغ التالي: 
 
توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي حول قيام مجهولين بترويج المخدّرات ضمن مناطق كسروان. 
 
على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المروجين وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت عناصر الشعبة من تحديد هوية ثلاثة مروجين، وهم كلٌّ من: 
- م. ز. (من مواليد عام 1989، لبناني) يوجد بحقّه مذكّرة توقيف بجرم تجارة مخدّرات.
- ب. ق. (من مواليد عام 1995، سوري)
- ح. ر. (من مواليد عام 1998، مصري) 
وبتاریخ 7-3-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من توقيفهم، بالجرم المشهود، أثناء قيامهم بترويج المخدّرات في محلّة جونية، على متن سيارة نوع نيسان لون رصاصي (جرى ضبطها).
بتفتيشهم والسّيارة، تم ضبط كميّة كبيرة من المخدّرات، وهي عبارة عن /261,5/ غ. من مادّة الكوكايين، /20,5/ غ. من مادّة باز الكوكايين، /14/ حبّة مخدّرة نوع "كبتاغون"، موضّبة داخل كبسولات وأظرفة، ومعدّة للترويج. 
وبالتحقيق مع الموقوفين، اعترفوا بما نُسب إليهم لجهة قيامهم بترويج المخدّرات لعددٍ كبيرٍ من الزبائن، وانهم ينشطون في مناطق عدّة من قضاء كسروان.
أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".
 
 
 
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