مناشدة من أهالي الهرمل... و السبب "تاتش"!

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في الهرمل، أنه منذ ما يقارب الاسبوع حجبت شركة "تاتش" المازوت عن محطتها التي تغطي وادي التركمان والمناطق المجاورة في جرد الهرمل، وبالتالي قطعت الثلوج الطرق وحجزت الاهالي في بيوتهم في غياب الاتصالات حيث تعتمد المنطقة على عمود ارسال للشركة لان المنطقة غير مشمولة بتغطية "اوجيرو".وناشد الاهالي وزير الاتصالات جوني القرم ايلاء الموضوع الاهتمام اللازم والايعاز لمن يلزم تأمين الاتصالات في المناطق الجردية لسلامة المواطنين في هذا الوضع الدقيق، رغم رداءة الخدمة كونها من الجيل السابق. وامل الاهالي الاهتمام اللازم والسريع، حيث ان محطة الارسال يسهل الوصول اليها لتزويدها بالوقود، كونها خارج المناطق التي طالتها الثلوج".