لبنان

العينُ على مخزون الحبوب في لبنان.. هل من أزمة؟

Lebanon 24
14-03-2022 | 04:34
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قال المدير العام للحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد جرجس برباري إن "لبنان يقف عند الخط الأحمر في ما يتعلق بمخزون الحبوب ومشتقاته"، مشدداً على أهمية أن "يفتح مصرف لبنان الاعتمادات سريعاً".
وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، أشار برباري إلى أنّ "أي تأخير من الداخل أو من الخارج من شأنه أن يوصل البلاد الى دائرة الخطر"، مشيراً الى أن "العمل جار لتامين البدائل ولو باسعار مرتفعة".
 
 
 

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