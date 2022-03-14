أبو الغيط من بعبدا: عون مصمّم على إجراء الانتخابات

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من بعبدا بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، أنّه وجد الكثير من التصميم لدى الرئيس عون على المضي في الانتخابات لاستقرار لبنان واستعادة أوضاعه.وأشار إلى أن الجامعة العربية مستعدة لإيفاد فريق لمراقبة الإنتخابات النيابية المقبل، وقال: "أعتقد أننا سنفّذ هذا الأمر".وكشف أمين عام جامعة الدول العربية، أنه "سيكون هناك اجتماع تشاوري للوزراء العرب في بيروت في منتصف العام".ولفت أبو الغيط، إلى أنه بحث في ملف النازحين السوريين مع الرئيس عون، وذكر أن لبنان دفع تكلفة كبيرة على مدى أكثر من 10 سنوات، مع وجود مئات الآلاف من اللاجئين على أراضيه، في غياب الدعم الخارجي.