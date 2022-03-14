لبنان

أزمة بين نائب ووزير سابق.. وعون "معو خبر"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-03-2022 | 05:23
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كشفت الاتصالات السياسيّة الأخيرة عن وجود أزمة تطالُ اللائحة التي يشكلها "التيار الوطني الحر" بالتحالف مع الوزير السابق وئام وهاب والنائب طلال أرسلان في دائرة الشوف - عاليه.

وفي التفاصيل، فإنّ هناك مساعٍ لضمّ الوزير السابق ناجي البستاني لخوض الانتخابات عن أحد المقاعد المارونية ضمن اللائحة، إلا أن هذا الأمر اصطدم بعدم موافقة مع النائب فريد البستاني الذي لوّح بانسحابه من الانتخابات في حلّ تحقق السيناريو المرتبط بناجي البستاني. 

ووفقاً للمعلومات، فإنّ البستاني كرّر مراراً خلال الأيام الأخيرة موقفه بامكانية الانسحاب كونه لا يقبل بوجود الوزير السابق معه ضمن لائحة واحدة لاعتبارات انتخابية وعائلية وشعبية.

كذلك، كشفت مصادر سياسيّة متابعة للاتصالات أنّ البستاني أطلع رئيس الجمهورية ميشال عون قبل أيامٍ قليلة على هذه الأجواء، ووضعه في مختلف التفاصيل المرتبطة بالاستحقاق الانتخابيّ. 

في المقابل، فإنّ الاتصالات من قبل الحزب "التقدمي الإشتراكي" و "القوات اللبنانية" كانت قائمة ومستمرّة مع ناجي البستاني، من أجل ضمّه إلى لائحتهما. 

غير أن مرجعاً سياسياً بارزاً كشف لـ"لبنان24" أنّ البستاني قد يكونُ مع تحالف أرسلان والوطني الحر ووهاب، باعتبار أن فرصة نجاحه هنا أكبر، متوقعاً أن تشهد الأمور حلحلة خلال الأيام القليلة المقبلة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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