لبنان

لليوم الرابع القبة من دون كهرباء... هذا ما فعله أهلها

Lebanon 24
14-03-2022 | 05:21
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عمد اهالي منطقة القبة - البقار على قطع الطريق بمستوعبات النفايات وذلك احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي منذ ٤ ايام عن منطقتهم، وفق مندوبة "لبنان 24".
 
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القبة

كهرباء

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