لبنان

وزير العدل يلتقي وفداً من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان

Lebanon 24
14-03-2022 | 05:39
A-
A+
Doc-P-930593-637828547704142301.jpeg
Doc-P-930593-637828547704142301.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إلتقى وزير العدل القاضي هنري الخوري في مكتبه بالوزارة وفداً من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان والمتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب.
وضم الوفد كلاً من : مفوض الدراسات والرصد والتطوير في اللجنة العميد فضل ضاهر، أمينة السر المحامية رنا الجمل وعضو اللجنة المحامي ريمون مدلج.
وتناول البحث آلية تفعيل المراسيم المتعلقة بحقوق الإنسان في لبنان ومواءمتها مع الإتفاقيات والمعاهدات الدولية المتصلة بها.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:46 | 2022-03-14
08:22 | 2022-03-14
07:02 | 2022-03-14
07:33 | 2022-03-14
09:13 | 2022-03-14
09:02 | 2022-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website