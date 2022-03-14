وزير العدل يلتقي وفداً من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان

إلتقى وزير العدل القاضي هنري الخوري في مكتبه بالوزارة وفداً من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان والمتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب.وضم الوفد كلاً من : مفوض الدراسات والرصد والتطوير في اللجنة العميد فضل ضاهر، أمينة السر المحامية رنا الجمل وعضو اللجنة المحامي ريمون مدلج.وتناول البحث آلية تفعيل المراسيم المتعلقة بحقوق الإنسان في لبنان ومواءمتها مع الإتفاقيات والمعاهدات الدولية المتصلة بها.