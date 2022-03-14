شقير ناشد الملك السعودي وقادة الخليج احتضان لبنان ودعمه وإنقاذه

اكد رئيس الهيئات الإقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير في بيان ، انه "تعزيزا لعلاقات لبنان مع دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة العربية السعودية، وحفاظا على أمن لبنان لا سيما الإقتصادي والإجتماعي، نناشد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وقادة الدول الخليجية، العودة للعب دورهم التاريخي المشرف لدعم لبنان وإحتضانه وإنقاذه من كل أزماته المأساوية التي تهدد الكيان بالسقوط".وقال:"نعول على محبة أشقائنا وحسّهم الإنساني والأخوي للوقوف إلى جانبنا في هذه المرحلة الأصعب في تاريخ البلد.