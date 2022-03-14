لبنان

جنبلاط: علاقات لبنان العربية هي ضمانة هويته وبقائه

Lebanon 24
14-03-2022 | 06:11
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جدّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط التأكيد على انتماء لبنان العربي الراسخ، مؤكداً أن علاقات لبنان العربية هي ضمانة هويته وبقائه ونهوضه السياسي والاقتصادي، وشدد على أن إصلاح علاقات لبنان مع دول مجلس التعاون الخليجي هي أولوية كبرى يجب أن نبذل كل الجهود الممكنة لأجل حصولها بما يعيد لبنان الى الحضن العربي.

ودعا جنبلاط في تصريح عبر جريدة "الأنباء" الالكترونية الحكومة اللبنانية إلى بذل كل جهد ممكن لأجل إصلاح هذه العلاقات، وإلى فتح أبواب النقاش الإيجابي والأخوي مع دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية لإزالة كل شائبة تعيق عودة هذه الصلات الى سابق عهدها.
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