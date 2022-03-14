لبنان

ماذا قال عون خلال لقائه مع أبو الغيط؟

Lebanon 24
14-03-2022 | 06:10
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استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون، اليوم في قصر بعبدا، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
 
وبحسب رئاسة الجمهورية، فإنّ عون عرض مع أبو الغيط الأوضاع الدولية العربية والوضع اللبناني، مشيراً إلى أنّ "الاوضاع الاقليمية والدولية الراهنة تحتّم اكثر من اي وقت العمل سريعاً على تحقيق التضامن العربي".
 
ودعا عون إلى "لمعالجة عاجلة لملف النازحين السوريين لا سيما وان القتال توقف في معظم المناطق السورية".
 
وكان أبو الغيط أكد من بعبدا أنه "وجد الكثير من التصميم لدى عون على المضي في الانتخابات لاستقرار لبنان واستعادة أوضاعه".
 
وأشار إلى أن الجامعة العربية مستعدة لإيفاد فريق لمراقبة الإنتخابات النيابية المقبل، وقال: "أعتقد أننا سنفّذ هذا الأمر".
 
وكشف أمين عام جامعة الدول العربية، أنه "سيكون هناك اجتماع تشاوري للوزراء العرب في بيروت في منتصف العام".
 
كذلك، لفت أبو الغيط إلى أنه بحث في ملف النازحين السوريين مع الرئيس عون، معتبراً أن لبنان دفع تكلفة كبيرة على مدى أكثر من 10 سنوات، مع وجود مئات الآلاف من اللاجئين على أراضيه، في غياب الدعم الخارجي.
 
 
 
 
 
 
 
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