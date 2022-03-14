الجميّل: 14 اذار.. يوم سقط الخوف

#١٤_أذار يوم تاريخي، انتفضت فيه الكرامة الوطنية على الاحتلال واجتمعت الساحات في ساحة الحرية.
انه اليوم الذي استعدنا فيه جزءاً من سيادتنا، يوم سقط الخوف، اليوم الذي تعلمنا فيه ان ارادة اللبنانيين قادرة على تحقيق المستحيل. pic.twitter.com/MPA2yr4Tak
— Samy Gemayel (@samygemayel) March 14, 2022
#١٤_أذار يوم تاريخي، انتفضت فيه الكرامة الوطنية على الاحتلال واجتمعت الساحات في ساحة الحرية.
انه اليوم الذي استعدنا فيه جزءاً من سيادتنا، يوم سقط الخوف، اليوم الذي تعلمنا فيه ان ارادة اللبنانيين قادرة على تحقيق المستحيل. pic.twitter.com/MPA2yr4Tak