الجميّل: 14 اذار.. يوم سقط الخوف

غرد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب المستقيل سامي الجميل عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "١٤ أذار يوم تاريخي، انتفضت فيه الكرامة الوطنية على الاحتلال واجتمعت الساحات في ساحة الحرية.

انه اليوم الذي استعدنا فيه جزءاً من سيادتنا، يوم سقط الخوف، اليوم الذي تعلمنا فيه ان ارادة اللبنانيين قادرة على تحقيق المستحيل".

#١٤_أذار يوم تاريخي، انتفضت فيه الكرامة الوطنية على الاحتلال واجتمعت الساحات في ساحة الحرية.

انه اليوم الذي استعدنا فيه جزءاً من سيادتنا، يوم سقط الخوف، اليوم الذي تعلمنا فيه ان ارادة اللبنانيين قادرة على تحقيق المستحيل. pic.twitter.com/MPA2yr4Tak — Samy Gemayel (@samygemayel) March 14, 2022