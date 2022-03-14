في هذه المنطقة... الثلوج تحاصر مجموعة من المواطنين

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن محاصرة الثلوج لثلاثة مواطنين مع قطيعهم ( أكثر من 200 رأس ماعز) في أعالي بلدة مشمش العكارية.

وناشد الأهالي القوات الجوية في الجيش تأمين مقومات صمود المواطنين وقطيعهم.