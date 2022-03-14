لبنان

في هذه المنطقة... الثلوج تحاصر مجموعة من المواطنين

Lebanon 24
14-03-2022 | 07:02
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن محاصرة الثلوج لثلاثة مواطنين مع قطيعهم ( أكثر من 200 رأس ماعز) في أعالي بلدة مشمش العكارية.
 
وناشد الأهالي القوات الجوية في الجيش تأمين مقومات صمود المواطنين وقطيعهم.
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