الاستقالات تتوالى من "المستقبل".. هذان الاسمان خارج التيار

صدر عن "تيار المستقبل" البيان الآتي:



"تقدم هيثم مبيض وبلال الحشيمي باستقالتهما من "تيار المستقبل"، وقد تقرر اعتبارها نافذة، متمنين لهما التوفيق، مؤكدين على ضرورة أن يلتزما بعدم استخدام اسم التيار أو رموزه أو أدبياته كمرشحين للانتخابات النيابية".