ارتفاع اعداد المسافرين من والى لبنان خلال شهر شباط الفائت

حققت حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ارتفاعا ملحوظا خلال شهر شباط الفائت، اذ ارتفعت اعداد المسافرين من والى لبنان خلال الشهر الثاني من العام الجاري بنسبة 131 بالمئة وسجلت 327 ألفا و 301 راكبا، مقابل 141 ألفا و 512 راكبا في الشهر الثاني من العام الماضي 2021.وبذلك، يرتفع عدد المسافرين خلال الشهرين الأولين من العام 2022 بنسبة فاقت 99 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام 2021، وبلغ مجموع الركاب 691 ألفا و 924 راكبا مقابل 347 ألفا و 265 راكبا في 2021 .وقد توزعت حركة المطار خلال شهر شباط 2022 على الشكل التالي:المسافرون :ارتفع عدد الركاب الذين استخدموا المطار خلال الشهر الثاني من العام 2022 بنسبة 131,28 بالمئة عما كانت عليه في الشهر ذاته من العام 2021 , وسجل 327 ألفا و 301 راكبا ( مقابل 141 ألفا و 512 راكبا في شباط 2021 ).اذ ارتفع عدد القادمين الى لبنان بنسبة 137,39 بالمئة وسجل 159 ألفا و 802 راكبا ( مقابل 67316 وافدا في شباط 2021 ). كذلك ارتفع عدد المغادرين من لبنان بنسبة 129,32 بالمئة وسجل 166 ألفا و 957 راكبا ( مقابل72803 ركاب في شباط 2021 ) ، في حين انخفض عدد ركاب الترانزيت بنسبة 61 بالمئة وسجل 542 راكبا.ومع نهاية شهر شباط يصبح مجموع الركاب خلال الشهرين الأولين من العام الجاري 691 ألفا و 924 راكبا مقابل 347 ألفا و 265 راكبا في الشهرين الأولين من العام الماضي 2021 (اي بزيادة 99,24 بالمئة ).حركة الطائرات :بلغ مجموع الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار خلال شهر شباط الفائت 3071 رحلة (بزيادة 75,48 بالمئة عن شباط 2021 ) .فقد ارتفع عدد الرحلات الجوية القادمة الى لبنان بنسبة 74,71 بالمئة، وبلغ 1534 رحلة. كما ارتفع عدد الرحلات الجوية المغادرة من لبنان بنسبة 76,26 بالمئة وبلغ 1537 رحلة.وخلال الشهرين الأولين من العام 2022 بلغ مجموع الرحلات الجوية من والى لبنان 6740 رحلة مقابل 4267 رحلة في الفترة ذاتها من العام 2021 اي بزيادة 57,95 بالمئة.