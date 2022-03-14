نقابة محرري الصحافة تعلم الزميلات والزملاء عن توافر حليب "NOVALAC" للاطفال

أعلنت نقابة محرري الصحافة اللبنانية في بيان، أنه "بعد التواصل مع "One Voice Foundation" عبر مسؤولة العلاقات العامة والشؤون الاجتماعية في المؤسسة الدكتور ماري كلير ملكي، تعلم النقابة الزميلات والزملاء الذين لديهم أطفال حديثي الولادة، عن توافر مادة الحليب للاطفال من عمر صفر الى 6 أشهر من ماركة "NOVALAC"، وهو مخصص للاطفال الذين لا يعانون من أعراض خاصة تحتم عليهم تناول نوعا مختلفا من الحليب. فالرجاء ممن يعنيه الامر أن يزود النقابة بوثيقة ولادة الطفل أو إخراج قيد تعرف عنه، مع رقم الهاتف وعنوان السكن لإجراء المقتضى".وقالت: "أما بالنسبة الى الأطفال الذين تتراوح اعمارهم من صفر الى 12 شهرا، والذين يعانون من التراجع (Reflux)، الامساك (Constipation) والمغص (Coliques)، فإن مادة الحليب المتوافرة والتي تستخدم للاطفال الذين يعانون من هذه الاعراض، هي من ماركة "NOVALAC" الخاصة بهذه الحالات. وان شروط الحصول على هذا النوع من الحليب هي: وصفة طبية، وثيقة ولادة أو إخراج قيد للطفل، مع رقم الهاتف وعنوان السكن".ولفتت النقابة "الزميلات والزملاء الى وجوب إخطارها برغبتهم في حال كان الامر يعنيهم في مهلة اسبوع من تاريخه، خشية نفاذ الكمية لدى "One Voice Foundation". وان النقابة ستعلمهم فور جهوز طلباتهم عن تاريخ ومكان تسليمهم الحليب".