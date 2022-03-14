لبنان

للمواطنين.. هكذا ستحصلون على الدولارات عبر برنامج "أمان"

Lebanon 24
14-03-2022 | 08:22
A-
A+
Doc-P-930679-637828643106756067.jpg
Doc-P-930679-637828643106756067.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار عن طريقة دفع الأموال المستحقة للمواطنين والعائلات ضمن برنامج "أمان"، وذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم في السراي الحكومي الكبير.
وفي ما يلي التفاصيل التي يجب معرفتها بشأن عدد العائلات المسجلة وطريقة الاستفادة المالية من البرنامج المذكور وفق ما قاله حجار:
1- تسجلت 580 ألف أسرة لبنانية على منصة "أمان"
2- بدأت الزيارات المنزلية في شهر شباط لـ200 ألف أسرة من التي تستوفي الشروط
3- سيتم اختيار 150 ألف أسرة منهم للإستفادة من مساعدة مالية شهرية بالدولار الأميركي لمدة سنة.
4- يتابع برنامج الأغذية العالمي تنظيم عملية الزيارات المنزلية من خلال شركات خاصة  لضمان تغطية سريعة وواسعة تشمل كل الأراضي اللبنانية  وهو مستمر بالعمل بوتيرة سريعة ليحقق الغاية تصاعدياً.
في ما خصّ مرحلة الدفع، فقد أعلن حجار أنها ستتم على مراحل، وهي على النحو التالي:
1- كل أسبوع  مجموعة جديدة من الأسر سيصلها SMS أو رسالة قصيرة بإسم رب أو ربّة الأسرة الثلاثي على الرقم الأساسي الذي تسجّلوا من خلاله على المنصّة.
2- سيتم ضمن الرسالة تحديد المبلغ الذي تستفيد منه الاسرة شهرياً  مع مفعول رجعي منذ بداية العام 2022.
3- يستطيع المستفيد التوجّه الى مراكز تحويل الاموال  للـ OMT والـ Western Union والـ BOB Finance الموزّعين على كل المناطق اللبنانية ، وإبراز المستندات  الخاصة التي تعرف عنهم اي الهوية والرسالة التي وصلتهم، وبالتالي الحصول على المبلغ كاملاً وبالدولار.
4- على الأسر التي تسجّلت على المنصة متابعة الرسائل أو الـSMS التي  تصلها.
5- قيمة المساعدة الشهرية هي عبارة عن 25$ كمبلغ ثابت للأسرة الواحدة و 20$ عن كل فرد  6 أفراد كحد اقصى.
6- سيتمّ إختيار 87 ألف طالب من الأسر المستفيدة المسجّلين في المدارس الرسمية والمهنية للإستفادة من مساعدة مدرسية لسنة واحدة.
7- بالتوازي، سيتم ارسال رسائل نصية قصيرة  للأسر التي لديها  إستمارات غير مكتملة لإكمال كل المعلومات الأساسية المطلوبة.
8- سيتم تمديد مهلة تعديل المعلومات واكمال المستندات الناقصة لغاية آخر شهر أيار، مع التذكير بالاتصال على الخط الساخن 1747 لأي استفسار أو مساعدة تقنية أو تقديم أي شكوى مرتبطة بشبكة دعم للحماية الاجتماعية ، حيث ان الفريق جاهز لتلقي الإتصالات من الاثنين الى الجمعة من الساعة 8 صباحا لغاية 5 مساء.

لبنان

إقتصاد

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:46 | 2022-03-14
07:02 | 2022-03-14
07:33 | 2022-03-14
09:13 | 2022-03-14
09:02 | 2022-03-14
08:51 | 2022-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website