للمواطنين.. هكذا ستحصلون على الدولارات عبر برنامج "أمان"

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار عن طريقة دفع الأموال المستحقة للمواطنين والعائلات ضمن برنامج "أمان"، وذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم في السراي الحكومي الكبير.

وفي ما يلي التفاصيل التي يجب معرفتها بشأن عدد العائلات المسجلة وطريقة الاستفادة المالية من البرنامج المذكور وفق ما قاله حجار:

1- تسجلت 580 ألف أسرة لبنانية على منصة "أمان"

2- بدأت الزيارات المنزلية في شهر شباط لـ200 ألف أسرة من التي تستوفي الشروط

3- سيتم اختيار 150 ألف أسرة منهم للإستفادة من مساعدة مالية شهرية بالدولار الأميركي لمدة سنة.

4- يتابع برنامج الأغذية العالمي تنظيم عملية الزيارات المنزلية من خلال شركات خاصة لضمان تغطية سريعة وواسعة تشمل كل الأراضي اللبنانية وهو مستمر بالعمل بوتيرة سريعة ليحقق الغاية تصاعدياً.

في ما خصّ مرحلة الدفع، فقد أعلن حجار أنها ستتم على مراحل، وهي على النحو التالي:

1- كل أسبوع مجموعة جديدة من الأسر سيصلها SMS أو رسالة قصيرة بإسم رب أو ربّة الأسرة الثلاثي على الرقم الأساسي الذي تسجّلوا من خلاله على المنصّة.

2- سيتم ضمن الرسالة تحديد المبلغ الذي تستفيد منه الاسرة شهرياً مع مفعول رجعي منذ بداية العام 2022.

3- يستطيع المستفيد التوجّه الى مراكز تحويل الاموال للـ OMT والـ Western Union والـ BOB Finance الموزّعين على كل المناطق اللبنانية ، وإبراز المستندات الخاصة التي تعرف عنهم اي الهوية والرسالة التي وصلتهم، وبالتالي الحصول على المبلغ كاملاً وبالدولار.

4- على الأسر التي تسجّلت على المنصة متابعة الرسائل أو الـSMS التي تصلها.

5- قيمة المساعدة الشهرية هي عبارة عن 25$ كمبلغ ثابت للأسرة الواحدة و 20$ عن كل فرد 6 أفراد كحد اقصى.

6- سيتمّ إختيار 87 ألف طالب من الأسر المستفيدة المسجّلين في المدارس الرسمية والمهنية للإستفادة من مساعدة مدرسية لسنة واحدة.

7- بالتوازي، سيتم ارسال رسائل نصية قصيرة للأسر التي لديها إستمارات غير مكتملة لإكمال كل المعلومات الأساسية المطلوبة.

8- سيتم تمديد مهلة تعديل المعلومات واكمال المستندات الناقصة لغاية آخر شهر أيار، مع التذكير بالاتصال على الخط الساخن 1747 لأي استفسار أو مساعدة تقنية أو تقديم أي شكوى مرتبطة بشبكة دعم للحماية الاجتماعية ، حيث ان الفريق جاهز لتلقي الإتصالات من الاثنين الى الجمعة من الساعة 8 صباحا لغاية 5 مساء.