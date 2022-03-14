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لبنان
وزير الزراعة التقى وفد "الفاو": نعمل لحل مشكلة الطاقة لدى المزارعين
Lebanon 24
14-03-2022
|
08:27
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التقى وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن وفدا من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، وبحث معه في مشاكل القطاع الزراعي في لبنان.
وتقدم الوفد بـ"مساهة لوضع خطة تعاف للقطاع في ضوء المرحلة المقبلة، بحيث سيعقد خلال أسبوع لقاء يضم جميع المعنيين، بالإضافة إلى النقابات والمسؤولين المعنيين عن هذه الملفات في الدولة ا،من أجل إنجاز مقترح يتم تقديمه للوزارة بإسم منظمة "FAO" إنطلاقا من حاجات الوزارة".
وأكد "العمل على خمسة مشاريع استراتيجية من أجل النهوض بالقطاع، هي:
- حل مشكلة الطاقة لدى المزارعين عبر الطاقة المتجددة.
- زراعة الزعفران.
- تمكين الشباب والمرأة.
- الإرشاد الزراعي
- استخدام التكنولوجيا الحديثة بالزراعة".
وأعلن انه "يسعى الى زيادة نسبة انتاج القمح في لبنان وصولا إلى ضخ الإنتاج اللبناني داخل ميزان المخزون الاستراتيجي للدولة".
المصدر:
الوكالة الوطنية
لبنان
إقتصاد
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