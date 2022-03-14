جلسة عادية لمجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل

يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الاربعاء المقبل في السراي الحكومي وعلى جدول اعماله ٣٥ بندا من ضمنهم ١٧ بندا عن النصوص التطبيقية للقوانين النافذة.