لبنان

جلسة عادية لمجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل

Lebanon 24
14-03-2022 | 08:22
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يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الاربعاء المقبل في السراي الحكومي وعلى جدول اعماله ٣٥ بندا من ضمنهم ١٧ بندا عن النصوص التطبيقية للقوانين النافذة.
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يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الاربعاء المقبل في السراي الحكومي وعلى جدول اعماله ٣٥ بندا من ضمنهم ١٧ بندا عن النصوص التطبيقية للقوانين النافذة.
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مجلس الوزراء

السراي الحكومي

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