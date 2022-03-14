مواطن يقوم بتكسير محتويات احد المصارف... اليكم ما حصل (صور)

أقادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام احد المومواطنين على تكسير بعض محتويات "بنك الاعتماد اللبناني" في طرابلس.

واتت الحادثة نتيجة عدم تمكن المواطن من الحصول على المساعدة المالية التي اقرت للقوى العسكرية.





