الرئيس بري إستقبل أبو الغيط وسفير كوريا وعرض الأوضاع العامة مع الوزير السابق ناجي البستاني

استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة أمين عام جامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط والوفد المرافق بحضور سفير الجامعة في لبنان السفير عبد الرحمن الصلح .ابو الغيط قال بعد اللقاء : تشرفت بمقابلة الرئيس نبيه بري وكان لي حديث مستفيض حول الوضع اللبناني ووجدت لديه تصميم أكيد في عقد الانتخابات في موعدها وهو ما رصدته لدى القيادة اللبنانية سواء رئيس الجمهورية أو ررئيس مجلس الوزراء وجدت لديه وضوح رؤية في ما يتعلق بما هو مطلوب وفي تقديري انه وبعد وفور آنعقاد الإنتخابات تحصل إنتخابات الرئاسة ثم تعيين رئيس مجلس الوزراء وحكومة لبنانية جديدة المطلوب هو إتفاق مع صندوق النقد والرئيس بري يؤشر الى هذا الطريق بل ويتعجله ويستعجله ويرغب في تحقيقه في أسرع وقت ممكن هذا كله يؤشر الى وضوح الرؤية في لبنان لما هو قادم وما هو مطلوب يجب التمسك بالامل وهناك امل شديد ان لا تتعقد الامور من ناحية وان لا يكون للوضع الاوكراني تأثيراته الضارة من ناحية أخرى .على صعيد آخر إستقبل الرئيس بري سفير جمهورية كوريا الجنوبية الجديد في لبنان إيل بارك في زيارة بروتوكولية بمناسبة توليه مهامه الجديدة في لبنان ، الزيارة كانت أيضاً جرى خلالها بحث للعلاقات الثنائية بين البلدين.كما عرض رئيس المجلس الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية خلال لقائه الوزير السابق ناجي البستاني .