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لبنان
أرسلان يتقدم بترشحه إلى الإنتخابات النيابية
Lebanon 24
14-03-2022
|
09:41
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أعلنت مديرية الإعلام في الحزب "الديمقراطي اللبناني" في بيان، أن رئيس الحزب طلال أرسلان ونائب الرئيس نسيب الجوهري تقدما بطلب ترشيحهما رسميا ظهر اليوم، عن المقعد الدرزي في قضاء عاليه - دائرة جبل لبنان الرابعة، والمقعد الدرزي في دائرة بيروت الثانية.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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طلال ارسلان
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