أرسلان يتقدم بترشحه إلى الإنتخابات النيابية

أعلنت مديرية الإعلام في الحزب "الديمقراطي اللبناني" في بيان، أن رئيس الحزب طلال أرسلان ونائب الرئيس نسيب الجوهري تقدما بطلب ترشيحهما رسميا ظهر اليوم، عن المقعد الدرزي في قضاء عاليه - دائرة جبل لبنان الرابعة، والمقعد الدرزي في دائرة بيروت الثانية.