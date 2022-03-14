لبنان

ميقاتي يحدد موقفه من الانتخابات النيابية بعد ظهر اليوم

Lebanon 24
14-03-2022 | 09:56
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يعقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لقاء اعلاميا عند الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم في دارته في طرابلس يحدد فيه موقفه من الانتخابات النيابية. 
 
 
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