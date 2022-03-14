يروّج المخدرات في صيدا... هذا ما حلّ فيه

صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــةالبـــــلاغ التــــالـي:توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي - صيدا في وحدة الشّرطة القضائية حول قيام أحد الأشخاص بترويج مواد مخدّرة في مدينة صيدا.بتاريخ 2-3-2022 ومن خلال الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت دورية من المكتب المذكور من توقيف المشتبه، ويدعى:- م. ق. (من مواليد عام 1996، لبناني)ضُبِط بحوزته /38/غ. من حشيشة الكيف، /8/غ. "ماريجوانا" و/16/ حبّة مخدّرة "كبتاغون"، و/1,2/ غ. من مادّة "كريستال ميث" المخدّرة.بالتحقيق معه، اعترف بالاستحصال على المخدّرات من شخص مجهول الهوية في محلّة طريق المطار، ومن شخص آخر في صيدا، يُدعى (أ. م.) مجهول باقي الهوية.بتاريخ 3-3-2022، وبعد رصدٍ ومتابعة، ومن خلال التنسيق مع مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في بيروت، وبمؤازرة قوّة من عناصره، تمّ توقيف أحد الشخصين المذكورَين، بكمينٍ محكمٍ في محلّة طريق المطار، وتبيّن أنّه يدعى:- م. ب. (من مواليد عام 2005، لبناني)ضُبِطَ بحوزته /332/غ. من حشيشة الكيف، /74/غ. "ماريجوانا"، /70/ حبّة مخدّرة من نوع "كبتاغون"، /10/غ. كوكايين، مبلغ /10,000,000/ ليرة لبنانية، و/815/ دولاراً أمريكياً.بتاريخ 8-3-2022، ومن خلال المتابعة، وبعد أن تمّ تحديد كامل هوية ومكان وجود (أ. م من مواليد عام 1991، فلسطيني الجنسية)، داهمته قوّة من المكتب، وتمكّنت من توقيفه في صيدا وضبطت بحوزته كميّة من حشيشة الكيف.التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.