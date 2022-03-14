اشكال على اوتوستراد عكار... اليكم ما حدث

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال على اوتوستراد المحمرة في عكار بين عدد من الشبان، ما ادى الى إصابة احدى السيدات التي تم نقلها الى مستشفى "الخير" في المنية.





وحضرت قوة من الجيش وعملت على تهدأت الوضع وفض الاشكال. والاشكال وقع بسبب الاستمرار في حرق الاطارات في المنطقة بهدف استخراج الحديد منها.وحضرت قوة من الجيش وعملت على تهدأت الوضع وفض الاشكال.