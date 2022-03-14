لبنان

لمناسبة عيد الطفل قطاع المرأة في تيار العزم نظم يوما ترفيهيا للاطفال (صور)

Lebanon 24
14-03-2022 | 10:12
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لمناسبة عيد  الطفل  نظم قطاع المرأة في تيار العزم يوما ترفيهيا تربويا هادفاً للاطفال من المناطق الشعبية بالتعاون مع جمعية الثراء الاجتماعية وذلك في مقر القطاع في طرابلس .

وتضمنت الأنشطة على مدار اليوم فقرات متنوعة تهدف إلى تشجيع الاولاد على تقبل الاخر من خلال العمل الجماعي و التضامن والتكاتف من أجل تحقيق الفوز  وتحفيذ الطفل على تحديد الهدف والعمل لتحقيقه .
وكانت أدارت فقرات هذا اليوم السيدة هبة أندرون مع تطبيق تمارين علمية عملية لتفجير طاقات وإبداعات الاطفال . 

وفي الختام جرى توزيع الهدايا على المشاركين.
 
 
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