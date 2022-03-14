لمناسبة عيد الطفل قطاع المرأة في تيار العزم نظم يوما ترفيهيا للاطفال (صور)

لمناسبة عيد الطفل نظم قطاع المرأة في تيار العزم يوما ترفيهيا تربويا هادفاً للاطفال من المناطق الشعبية بالتعاون مع جمعية الثراء الاجتماعية وذلك في مقر القطاع في طرابلس .وتضمنت الأنشطة على مدار اليوم فقرات متنوعة تهدف إلى تشجيع الاولاد على تقبل الاخر من خلال العمل الجماعي و التضامن والتكاتف من أجل تحقيق الفوز وتحفيذ الطفل على تحديد الهدف والعمل لتحقيقه .وكانت أدارت فقرات هذا اليوم السيدة هبة أندرون مع تطبيق تمارين علمية عملية لتفجير طاقات وإبداعات الاطفال .وفي الختام جرى توزيع الهدايا على المشاركين.