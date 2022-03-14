لبنان

فضل الله: نرفض اعتماد سعر الصرف على اساس 20 الفا في تقدير النفقات والواردات

Lebanon 24
14-03-2022 | 10:18
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أثار النائب حسن فضل الله، اثناء مناقشة موازنة وزارة الصحة، موضوع تأمين اعتمادات اضافية من خلال اقتطاع جزء من الفوائد المخصصة للمصارف وقيمتها 4 الاف ليرة لبنانية. ورفض "باسم الكتلة اعتماد سعر الصرف على اساس 20 الفا ليرة للدولار سواء في تقدير النفقات او الواردات".

من جهته، دعا النائب علي عمار الى "التفاوض مع شركات استيراد المشتقات النفطية لتوفير محروقات باسعار مخفضة للمستشفيات".
المصدر: الوكالة الوطنية
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