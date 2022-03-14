بوشكيان بحث مع الصناعيين في آلية قرار مجلس الوزراء تصدير المواد الغذائية

ترأس وزير الصناعة جورج بوشكيان ظهر اليوم اجتماعا حضره نائبا رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش وجورج نصراوي ورئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية المهندس منير البساط وعضو مجلس الادارة عدنان عطايا والمدير العام للجمعية طلال حجازي.هدف الاجتماع الى وضع آلية لقرار مجلس الوزراء عن السماح بتصدير مواد الغذاء المصنّعة في لبنان باجازة تصدير يمنحها الوزير.وتقرر الحفاظ على الامن الغذائي عبر تحديد المواد الأولية المفروض ان تتأمن في السوق المحلي، ومنع تصدير السلع الغذائية التي تدخل هذه المواد في مكوّناتها. وتعمل وزارة الصناعة على تسهيل بقية الصادرات مع اجراء مراجعة دورية لأوضاع المواد الأولية عالميا واتخاذ القرارات المناسبة في ضوء المستجدات، مع ابقاء الاجتماعات مفتوحة للمراجعة وتسهيل استمرارية الصادرات والحفاظ على الأسواق الخارجية.وذكّر الوزير بوشكيان بالقرار رقم 42/1 الذي أصدره بتاريخ 21/10/2021 وطلب فيه من المصانع ابلاغ الوزارة لاوئح البنود الجمركية ( HS code ) المتعلقة بالسلع المنتجة لديها سواء كانت للتصدير أو للبيع في السوق المحلي.