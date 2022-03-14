بهاء الحريري: بتنا بحاجة إلى انتفاضة جديدة تضع حدا للتمدد الايراني

غرد بهاء رفيق الحريري عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "بعد شهر على إغتيال والدي الشهيد، انتفض الشعب اللبناني في 14 آذار ضد الوصاية السورية، هاتفا حرية، سيادة، استقلال. بعد مرور 17 عاما على انتفاضة الحرية، بتنا بحاجة إلى انتفاضة جديدة تضع حدا للتمدد الايراني، تستمر روح ثورة الأرز حتى تحرير لبنان".