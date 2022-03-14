9
o
بيروت
9
o
طرابلس
8
o
صور
9
o
جبيل
9
o
صيدا
9
o
جونية
3
o
النبطية
1
o
زحلة
1
o
بعلبك
8
o
بشري
9
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
لجنة المال اقرت نقل اعتمادات إلى الصحة لتأمين الأدوية للامراض المزمنة
Lebanon 24
14-03-2022
|
11:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لدرس موازنات رئاسة مجلس الوزراء واداراتها ومؤسساتها كافة.
وبعد الجلسة كان للنائب كنعان كلمة اعلن فيها ان "اللجنة أقرت موازنة رئاسة الحكومة والهيئات الرقابية التابعة لها، وتم تعليق ما يتعلق بالجمعيات الى حين الحصول على تبريرات كافية، كما علقت اللجنة الزيادات التي تتعلق بالتعاقد الجديد للتأكد من انه ليس مخالفا للقوانين".
واشار الى ان "اللجنة سألت ديوان المحاسبة عن قطوعات الحسابات التي لا يزال يعيد تكوينها من عام 2019 ولم ينته منها بعد، وطالبت منه ارسال تقريرا خطيا مفصلا عن مصير التدقيق بالحسابات المالية لأن غيابها يشكل عائقا أمام إقرار الموازنة علما ان المادة 87 من الدستور تجعل من انجاز قطوعات الحسابات اساسا لإقرار الموازنة ونشرها في الجريدة الرسمية".
ولفت الى أن "ملف التوظيف العشوائي الذي عملت عليه لجنة المال وأظهر وجود 32 ألف وظيفة مخالفة لا يزال لدى ديوان المحاسبة من دون بت، وهو أمر لا يجوز، لا سيما أن على الديوان التحرّك بشكل عفوي واتخاذ القرار المناسب أمام المخالفا"ت.
واشار الى ان "موازنة وزارة الصحة لا تكفي وسيتم نقل بعض الاعتمادات الى موازنتها لتأمين الأدوية للأمراض المزمنة ولتعزيز المستشفيات الحكومية كما تأمين المحروقات للمستشفيات الخاصة". وشدد على ان "أولوية الأولويات هي تأمين الصحة للمواطن اللبناني ولا يمكننا السماح باقفال المستشفيات، ولا يمكننا ان نرى مستشفى حكوميا عاجزا عن تأمين الحد الأدنى من حقوق اللبناني، ولا مريضا عاجزا عن تأمين الدواء خاصة لمرض السرطان والامراض المزمنة".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة
العاصفة الأعنف لهذا العام: "غريتا" مستمرة وستصعد.. ولكن الطقس سينقلب والحرارة إلى 25 في هذا الموعد
Lebanon 24
العاصفة الأعنف لهذا العام: "غريتا" مستمرة وستصعد.. ولكن الطقس سينقلب والحرارة إلى 25 في هذا الموعد
01:40 | 2022-03-14
14/03/2022 01:40:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراءٌ جديد غير متوقع بشأن الرواتب في المصارف.. ما هو؟
Lebanon 24
إجراءٌ جديد غير متوقع بشأن الرواتب في المصارف.. ما هو؟
15:14 | 2022-03-13
13/03/2022 03:14:41
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر السّكر في لبنان يكسر رقماً خيالياً.. صورة تكشف المفاجأة!
Lebanon 24
سعر السّكر في لبنان يكسر رقماً خيالياً.. صورة تكشف المفاجأة!
07:33 | 2022-03-14
14/03/2022 07:33:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV نبيلة عواد تستمتع بوقتها على البحر في دبي (صور)
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV نبيلة عواد تستمتع بوقتها على البحر في دبي (صور)
05:36 | 2022-03-14
14/03/2022 05:36:09
Lebanon 24
Lebanon 24
توقف مفاجئ عن شراء الدولار.. ماذا جرى مساءً في السوق؟
Lebanon 24
توقف مفاجئ عن شراء الدولار.. ماذا جرى مساءً في السوق؟
12:07 | 2022-03-14
14/03/2022 12:07:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:09 | 2022-03-14
تكلفة "اشتراك" الـ5 أمبير تزداد بقوّة.. كم بلغت؟
12:07 | 2022-03-14
توقف مفاجئ عن شراء الدولار.. ماذا جرى مساءً في السوق؟
14:59 | 2022-03-14
كورونا في مستشفى الحريري.. ما الجديد؟
14:42 | 2022-03-14
ضاهر يناشد دول الخليج والسعودية... ماذا قال؟
14:38 | 2022-03-14
أهالي ضحايا انفجار المرفأ: إن كان الضمير غائب فليكن الشعب اللبناني هو الضمير الحي
14:37 | 2022-03-14
خمس حالات وفاة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟ (صورة)
فيديو
فنانة شهيرة تثير جدلاً.. "تعيش معي كائنات من عالم آخر: ولد وبنت" (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تثير جدلاً.. "تعيش معي كائنات من عالم آخر: ولد وبنت" (فيديو)
08:50 | 2022-03-13
14/03/2022 21:09:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب رجل.. ميريام كلينك خسرت 7 ملايين دولار وتفاصيل مُفاجئة تُكشف للمرة الأول عن والدتها! (فيديو)
Lebanon 24
بسبب رجل.. ميريام كلينك خسرت 7 ملايين دولار وتفاصيل مُفاجئة تُكشف للمرة الأول عن والدتها! (فيديو)
03:00 | 2022-03-13
14/03/2022 21:09:02
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف جديد يشحن بطاريته بـ 5 دقائق فقط.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد يشحن بطاريته بـ 5 دقائق فقط.. إليكم التفاصيل (فيديو)
03:00 | 2022-03-13
14/03/2022 21:09:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact