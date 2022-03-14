توقف مفاجئ عن شراء الدولار.. ماذا جرى مساءً في السوق؟

توقف عددٌ من الصرافين مساء اليوم عن شراء وبيع الدولار نظراً إلى التراجع الملحوظ الذي سجله إذ انخفض قرابة الـ500 ليرة لبنانية منذ فترة الظهيرة وحتى الآن.



وبات بعض الصرافين يشترون الدولار على سعر 21900 ليرة في ساعات المساء الأولى بعدما كان يباع بـ22300 ليرة في فترة الظهيرة. وبات بعض الصرافين يشترون الدولار على سعر 21900 ليرة في ساعات المساء الأولى بعدما كان يباع بـ22300 ليرة في فترة الظهيرة.



وقال أحد الصرافين في مدينة صيدا لـ"لبنان24" إنّ "أسباب التراجع غير معروفة، لكن العرض على مجموعات الواتساب المعنية بالدولار أكبر من الطلب في الوقت الحالي، الأمر الذي أدى إلى هذا التراجع الملموس".



وأشار إلى أنّ "بعض الصرافين لا يريدون شراء الدولار بسعر مرتفع تجنباً للخسارة التي قد تحصل بين الحين والآخر".