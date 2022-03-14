لبنان

قرارٌ جديد من وزير التربية بشأن فتح المدارس وسط العاصفة.. ماذا فيه؟

Lebanon 24
14-03-2022 | 12:31
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أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي أنه "نظرًا للتوقعات الجوية التي تنذر بعواصف ثلجية وموجات الجليد، يترك لكل مدير مدرسة وثانوية  ومهنية ومؤسسة تربوية رسمية أو خاصة، قرار فتح المدرسة أو إغلاقها، يوم غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، وذلك بحسب موقع المدرسة، مع الحرص على سلامة المنتقلين إليها."
 
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