باسيل يغرّد عن "14 آذار".. هذا ما قاله

غرد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل عبر "تويتر" قائلاً: "من سيدة البحر بالبترون، العاصفة بتهدأ قدام المغيب، الامواج بتركع على اجرين السور الفينيقي، والكل بينحني للسيدة؛ بـ14 آذار هون كنا للتحرير، وللوالد هون الذكرى أحلى".