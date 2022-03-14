لبنان

باسيل يغرّد عن "14 آذار".. هذا ما قاله

Lebanon 24
14-03-2022 | 13:17
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غرد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل عبر "تويتر" قائلاً: "من سيدة البحر بالبترون، العاصفة بتهدأ قدام المغيب، الامواج بتركع على اجرين السور الفينيقي، والكل بينحني للسيدة؛ بـ14 آذار هون كنا للتحرير، وللوالد هون الذكرى أحلى".
 
 
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