لبنان

وزير الزراعة: يجب أن يكون للبنان مخزونه الإستراتيجي من القمح

Lebanon 24
14-03-2022 | 13:21
A-
A+
Doc-P-930783-637828827980275089.jpg
Doc-P-930783-637828827980275089.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقد في وزارة الزراعة لقاء ترأسه الوزير عباس الحاج حسن، "لبحث سبل ايجاد مخارج وحلول مستدامة لانتاج القمح وتأمين جميع المتطلبات ووضع خطط استراتيجية لدعم هذه الزراعة، لا سيما بعد عرض دراسات تثبت أنه باستطاعة لبنان انتاج القمح الطري والصلب".
 
وكشف الحاج حسن أمام الخبراء والمختصين من الوزارة ومصلحة الأبحاث الزراعية، بحضور الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزة، انه "يجب ان يكون للبنان مخزونه الإستراتيجي من القمح ، وتأمين ذلك من خلال زيادة المساحات المزروعة بالقمح بنوعيه الصلب والطري". 
 
وتم تشكيل لجنة من المختصين من أجل وضع آلية لدعم زراعة القمح يتم عرضها خلال اسبوع، على ان يصار الى عقد لقاءات مستمرة لمواكبة المرحله التي تمر بها البلاد.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:14 | 2022-03-14
18:33 | 2022-03-14
18:25 | 2022-03-14
18:15 | 2022-03-14
18:05 | 2022-03-14
18:02 | 2022-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website