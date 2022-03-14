لبنان

بالصور.. ماذا جاء في قرار القاضية عون بحق عدد من المصارف؟

Lebanon 24
14-03-2022 | 12:24
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أصدرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قراراً، اليوم، يقضي بوضع إشارة منع تصرف على العقارات، والسيارات والمركبات، والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية، العائدة لمصارف بنك بيروت، بنك عودة، بنك لبنان والمهجر، بنك البحر المتوسط وبنك سوسييته جنرال، كما على العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية العائدة لرؤساء مجالس وأعضاء مجالس إدارات هذه المصارف.
 
 
 
 
 
 
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